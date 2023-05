Cambriolages : en immersion avec les experts de la police scientifique

Un cambriolage vient d'avoir lieu, et une course contre la montre commence pour ces policiers de Grenoble (Isère). L'objectif est de récolter les premiers indices avant qu'ils ne disparaissent. Les cambrioleurs ont fracturé la baie vitrée de la maison pour rentrer, puis ils ont dérobé des bijoux. Dès leur arrivée, les policiers rassurent le propriétaire. Déjà cambriolé une première fois, ce dernier n'a pas beaucoup d'espoir que les voleurs soient interpellés. C'est tout le défi de la police scientifique, photographier, mesurer, analyser, des constatations cruciales pour élucider les cambriolages. Et dans le cas présent, ce jour-là, les indices sont nombreux. Les preuves vont être analysées et croisées avec le fichier des auteurs d'infraction. Mais malgré ces indices récoltés, les cambrioleurs ne seront pas forcément retrouvés. En France, seulement 8 % des cambriolages ont été élucidés en 2022. Pourtant, la police scientifique intervient dans 70% des cas. C'est le cas notamment en région parisienne chez Suzanne, cambriolée il y a quatre mois. Les cambrioleurs ont pris des objets de valeur, 14 000 euros de préjudice. Les policiers ont trouvé des indices de taille dans son appartement, pourtant, l'enquête n'avance toujours pas. Pourquoi la plupart des cambriolages ne sont pas élucidés ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, L. Caboche