Cambriolages : comment les commerçants se protègent ?

Scott Regard, manager chez Prize à Reims (Marne), retrouvait chaque semaine dans les rayons du magasin, une dizaine d'antivols défaits par des voleurs. Le responsable du magasin de déstockage a donc investi, il y a deux mois, dans de nouveaux antivols, impossibles à enlever. Mais Alban Perreul, fondateur et gérant d'AES Protection, va lui prouver qu'il peut encore se faire avoir par les voleurs. À l'aide d'un sac dont l'intérieur est doublé avec un matériau métallique, les portiques de sécurité ne sonnent pas. C'est une parade invisible. L'expert va donc ajouter une option qui détecte une trop grande quantité de métal sur un client, à l'entrée du magasin, un filtre à voleur. Coût de l'installation, 1 000 euros. La demande pour cette option a augmenté de 30% à l'approche des fêtes. C'est justement en prévision des achats de fin d'année que deux enseignes de la grande distribution ont commandé des sacs à Jacky Thoonsen, président-directeur général de Thoonsen trading de Châteauroux (Indre). Des sacs de sécurité qui sont distribués aux clients à l'entrée des supermarchés. Il en a déjà vendu 15 000. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Blanquart