Cambriolages : des astuces simples pour se protéger

Les cambriolages sont en hausse dans le département de la Drôme, alors les gendarmes sensibilisent les habitants. En votre absence, votre maison devient une cible pour les voleurs. Tout peut être utilisé contre vous. Même les outils de jardin pourraient être utilisés pour briser une vitre ou éventuellement servir de bras de levier. Plus étonnant encore, les haies ou les murs que vous croyez vous sécuriser pourraient en fait attirer les voleurs. Au contraire, une maison bien éclairée et bien visible vous protège. Autre réflexe à adopter, il faut signaler ses absences sur l’application de la gendarmerie, qui patrouillera près de chez vous. Cela s'appelle Ma Sécurité et elle marche dans toute la France. Un peu plus loin dans un pavillon, les recommandations sont appliquées. Tout l’outillage est sous clé. Ce sont des gestes essentiels, car les cambrioleurs se décident souvent sur un coup de tête lorsqu’ils repèrent justement que vous êtes partis. Les forces de l’ordre recommandent donc de ne pas l’indiquer sur les réseaux sociaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Mourgues, D. Paturel, G. Charnay