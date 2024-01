Cambriolages : des habitants patrouillent

Chaque soir, à Brignoles, depuis quatorze jours, c'est le même rituel pour une vingtaine d'habitants du quartier du Pin. Parmi eux, Romain Coutinho et Julien prennent leur poste dans un champ. Tapis sur un muret, jumelles thermiques à la main, ils guettent le moindre mouvement, une surveillance extrême pour ce quartier cambriolé une dizaine de fois en moins d'un mois. Un peu plus loin, c'est à bord d'une voiture qu'un autre groupe patrouille. Surpris par la caméra de surveillance, un individu, lampe torche à la main, visage découvert, rebrousse chemin. Durant une nuit de Noël, une autre maison, juste en face, est, à son tour, visitée. Aucune pièce n'est épargnée. Tous les tiroirs sont vidés, le mobilier est retourné à la recherche du moindre objet de valeur. Le maire, Didier Brémond, lui, est contre ces rondes organisées par certains habitants de sa commune. En France, la région PACA fait partie des territoires les plus frappés par les cambriolages. L'année dernière, en 2023, 24 400 infractions ont été enregistrées. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba