Cambriolages des joueurs du PSG : l'œuvre des gangs spécialisés ?

C'est un hôtel particulier discret mais surtout très sécurisé. Dimanche soir, pourtant, le domicile d'Angel Di Maria a reçu la visite de cambrioleurs agiles et culottés. Le vigile employé par la star du PSG ne les a pas repérés, escaladant l'échafaudage. À l'intérieur, l'épouse et les deux enfants de la star argentine n'ont rien entendu non plus. Les voleurs sont repartis avec 500 000 euros de bijoux et d'articles de luxe. Au même moment, d'autres voyous ciblaient aussi la maison du père du brésilien Marquinhos. Il s'y trouvait avec deux jeunes sœurs du milieu défensif parisien. Les malfaiteurs cagoulés les ont violemment priés de ne pas alerter la police. Ils se sont vraisemblablement trompés de cible. Ils visaient sans doute au départ la gigantesque demeure de la star brésilienne du PSG. Une maison entourée de caméras de surveillance. Le banditisme a un fâcheux penchant pour les stars du PSG et leurs salaires mirobolants. Ces deux dernières années, une dizaine de joueurs ont été cambriolés, systématiquement le soir des matchs. Les suspects semblent posséder l'annuaire des footballeurs du club et connaître leur domicile sur le bout des doigts. Pour Isabelle Troussard, policière, seuls des voyous chevronnés en sont capables. Le club de la capitale a d'ores et déjà prévu de renforcer la sécurité autour des maisons de ses joueurs vedettes.