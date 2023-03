Cambriolages : des protections toujours plus performantes

Cette pharmacie sise à Saclas (Essonne) est bien gardée. En cas d'attaque, un épais brouillard envahit les 50 m². Il est alors impossible de se repérer pour un intrus. C'est ce que veut démontrer François Xavier, gérant de la filiale France de Bandit, dans la vidéo en tête de cet article. Avec ce système de protection par brouillard, la visibilité est très réduite. La fumée est inoffensive mais terriblement efficace. Le système est soit automatique soit déclenchable manuellement. Mélanie Fleureau, gérante d'une pharmacie, est déjà victime de deux cambriolages. Ce mercredi, la démonstration d'un technicien l'a convaincue. Le dispositif fonctionne avec un boîtier qui coûte entre 1 500 et 2 500 euros. La maison connectée constitue aussi une autre innovation. Nous avons les clés, pourtant, l'alarme s'enclenche, alors qu'avec le propriétaire, elle s'arrête. La maison est équipée de caméras à reconnaissance faciale. Seuls les visages connus sont autorisés à entrer. Sur son téléphone, le propriétaire peut voir en temps réel les allées et venues. Cette caméra coûte 200 euros. Pour éviter les cambriolages, les technologies vont toujours plus loin. Si vous êtes par exemple inquiets pour une absence, vous pourriez bientôt faire décoller un drone chez vous pour patrouiller dans votre maison ou votre jardin en parfaite autonomie. TF1 | Reportage M. Rio, V. Pierron, F. Mignard