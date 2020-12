Cambriolages en série, les riverains s’organisent

Dans certaines villes et certains quartiers, les actes de délinquance se multiplient. C'est cas à Rezé, une commune de 42 000 habitants située près de Nantes. Samedi soir, un homme a été roué de coups par une vingtaine d'individus dans un quartier populaire. La victime venait récupérer la moto de son fils, volée quelques heures plus tôt. Un acte d'une extrême violence qui a choqué. Rares sont ceux à s'exprimer par peur de représailles. "C'est terrible ce qui est arrivé à ce monsieur. Il ne faut pas que ça se reproduise", nous a fait part un habitant du quartier. "Tout ça n'a pas lieu d'être, parce qu'il n'avait pas à se faire justice lui-même. Et les petits, ils n'avaient pas à réagir comme ça par la suite. Il ne faut pas dire que c'est tout le quartier qui lui a sauté dessus", s'est exprimé un autre sur le drame. Dans un autre quartier de la ville, les riverains font face à un autre phénomène, le cambriolage. Presque toutes les maisons ont été visitées en quelques mois. Victime de vol en juin dernier, un couple a décidé d'installer un système d'alarme et a créé un réseau de vigilance avec tous ses voisins. En deux ans, le nombre de cambriolages a augmenté de 80% sur la ville. Selon la mairie, les explications sont multiples. Mais des bandes ont été identifiées. Devant la hausse de ces délinquances, un collectif de citoyen a vu le jour récemment. "Il faut qu'on ait un retour d'îlotiers sur le terrain", a préconisé Yves Madeline, son porte-parole.