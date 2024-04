VIDÉO - Cambriolages : quand les citoyens se mettent au service de la gendarmerie

Ils sont les yeux et les oreilles des gendarmes de Biganos (Gironde). Thierry et Julien sont des citoyens référents bénévoles de cette commune de 11.200 habitants. Leur mission : surveiller et alerter les gendarmes en cas de comportements suspects. Le dispositif vient d'être installé dans la commune. Pour se faire connaître, les deux hommes font du porte-à-porte. "On laisse notre petite carte avec nos coordonnés et si toute personne voit des choses suspectes, elle nous fait remonter l'information et derrière, nous, on fait le relai entre les habitants et les forces de l'ordre", explique Julien Morin dans le reportage de TF1.