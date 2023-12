Cambriolages : l'inquiétante recrudescence des home-jackings

Un agent de sécurité est à l'affût, devant le domicile du gardien remplaçant du PSG, depuis ce qu’il a subi dans la nuit du lundi 18 décembre avec sa famille : un home-jacking. Comprenez un cambriolage sous la menace pour soutirer un maximum de biens. Les quatre malfrats, ont séquestré Alexandre Letellier, sa compagne, et leurs deux jeunes enfants pour leur voler de l'argent et des bijoux. La femme a été frappée au visage et menacée de mort avant intervention des forces de l’ordre. C'est le dernier homejacking d'une longue série. Celui que nous apercevons en images date d’octobre 2023, dans le seizième arrondissement, cette baby-sitter pense ouvrir un livreur, quand elle se fait agresser et bâillonner par trois individus. Ou encore, cette influenceuse, alors qu'elle prend une vidéo, un homme frappe à sa porte et l’agresse pour lui voler sa montre. Le nombre d'home-jackings est stable ces dernières années. En 2022, on en recensait 482, dont 337, la majorité, est en région parisienne, c’est presque un par jour. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, X. Poinsatte