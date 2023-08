Cambriolages : protéger sa maison sans se ruiner

Comme beaucoup de Français, Alexandre s'est équipé d'une alarme, avant de partir en vacances. C'est un moyen pour lui d'éviter les cambriolages. Pour environ 300 euros, il a équipé toute sa maison. L'alarme se contrôle à l'aide d'une application mobile, avec un abonnement mensuel d'une vingtaine d'euros. Derrière cette nouvelle offre, Qiara, une jeune start-up qui vient concurrencer les deux leaders du marché, Verisure et Homiris. Le secteur de la télésurveillance représente aujourd'hui près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'ambition de l'entreprise est de casser les prix. Aujourd'hui en France, seuls 8% des foyers sont équipés d'un système de vidéosurveillance. Le marché aiguise les appétits et de nombreux produits se développent, y compris dans les enseignes de bricolage. Des caméras connectées à quelques dizaines d'euros, des kit d'alarmes à plus de 800 euros et des objets plus inattendus. Mais attention avant de vous équiper. Pour l'association de consommateurs "UFC-Que Choisir", tous les produits, notamment sur les sites de vente en ligne ne sont pas toujours fiables. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Vincent, M. Merle