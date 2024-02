Cambriolages, violences : comment se protéger même à la campagne

Stéphane n'oubliera jamais ce jour de novembre 2023. Lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve sa maison sens dessus dessous. Quelqu'un s'est introduit à l'intérieur. Depuis, il a déboursé 2 000 euros en caméras, diffuseurs de fumée ou encore en taser. Stéphane n'est pas seul. En quelques mois, les habitants de son village ont subi une vingtaine de cambriolages. Le malfaiteur était, en fait, un voisin. Arrêté par les gendarmes, il a reconnu les faits, en garde à vue, mais en attendant son procès en avril 2024, il a été laissé libre et est donc rentré chez lui. L'insécurité ou plutôt le sentiment d'insécurité gagne-t-il les campagnes ? Dans un village normand, la mairie a équipé 85 jeunes d'un kit de survie composé d'un sifflet et d'une lampe torche, un dispositif qui semble bien dérisoire et pourtant, il nous fait sentir un peu plus en sécurité. En décembre 2023, plusieurs adolescentes ont signalé, en rentrant de l'école, des individus au comportement suspect. Très vite, la rumeur s'est propagée via les réseaux sociaux et la psychose s'est installée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage B. Guénais, L. Cloix, A. Tocny