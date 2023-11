Cambriolages violents : le témoignage d'une victime de "homejacking"

Un an après, Coraline Balligand ne s'est toujours pas remise de son agression, d'autant qu'elle a gardé une vidéo particulièrement violente. Le 25 mars 2022, pour lui voler sa montre, à plusieurs milliers d'euros, ils n'ont pas hésité à lui infliger de nombreux coups. Aujourd'hui encore, le traumatisme la hante, elle a porté plainte, mais ses agresseurs n'ont pas été retrouvés. Selon nos informations, 482 home-jacking ont eu lieu en 2022, dont 337 en région parisienne. Et ils sont de plus en plus violents, comme la semaine dernière, une nounou est projetée au sol, rouée de coups, dans le 16e arrondissement de Paris. Elle se débat pendant de longues minutes, les voleurs ont dérobé une montre de luxe et sont toujours en fuite. Des personnalités sont aussi ciblées, comme le couple Tapie, tuméfié, battu, pendant plus d'une heure, en avril 2021. Les voleurs agissent en équipes, ce sont des commandos armés, particulièrement jeunes. C'est le cas de la bande interpellée la semaine dernière, après avoir cambriolé et bâillonné une retraitée de 80 ans dans le 16e arrondissement de Paris. Un mineur risque cinq ans de prison, pour un majeur, c'est le double, jusqu'à dix ans d'incarcération. TF1 | Reportage M. Bajac, S. Fortin, A. Tocny