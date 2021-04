Camembert : des étiquettes parfois trompeuses

Dans les rayons de supermarché, difficile de faire son choix. Dans cette grande surface à Caen, il y a pas moins de 20 camemberts avec des appellations toutes différentes : 100% lait normand ou fabriqué en Normandie. Les clients ne s'y retrouvent plus. Depuis le 1er janvier, ces mentions sont interdites pour ne pas concurrencer l'Appellation d'origine protégée. D'après l'UFC-Que Choisir, certains industriels continuent pourtant d'utiliser des références à la Normandie pour troubler le consommateur. Derrière ces mentions ne se cache que la parole de l'entreprise. Aucun contrôle n'est effectué. Contacté, l'un des plus grands industriels du secteur nous a répondu par mail. "L'utilisation de la mention "Fabriqué en Normandie" n'est pas expressément interdite par la réglementation. Il existe des interprétations différentes sur l'utilisation de cette mention sur des camemberts non AOP", se défend-il. Selon les producteurs de camemberts AOP, ces mentions causeraient une perte de 10% de leur chiffre d'affaires. À la différence des industriels, l'AOP doit suivre des règles strictes avec au moins 50% de lait provenant de vaches normandes. En production, le camembert doit ensuite traditionnellement être moulé à la louche. Les producteurs espèrent que le ministère débutera des contrôles aux boîtes de camembert le plus rapidement possible.