Camembert : un fromage en péril ?

C'est une bataille à la fois juridique et gustative. Des producteurs de Camembert traditionnel au lait cru dénoncent les nouveaux décrets d'attribution de l'appellation d'origine protégée (AOP). En 2021, des fromages industriels au lait pasteurisé pourront eux aussi arborer ce précieux label.