Caméras cachées, traceurs : bientôt tous espionnés ?

Installer un traceur GPS pour suivre chaque mouvement d'une voiture, dissimuler une caméra miniature et regarder les images en direct ou encore copier le contenu d'un téléphone. Vous pensez que ce type de pratique n'est réservé qu'aux agents des services secrets ? En réalité, n'importe qui peut se procurer, en quelques clics et pour un tarif dérisoire, du matériel d'espionnage pour surveiller ses proches à leur insu. Une pratique totalement illégale qui aurait pourtant de plus en plus d'adeptes. Nous nous sommes rendus dans un magasin presque unique en France. Des stylos, des montres... Il vend des appareils domestiques que nous avons tous à la maison, dans lesquels des caméras ont été dissimulées. L'une de leurs meilleures ventes, un chargeur à 239 euros. La caméra cachée, placée dans la partie inférieure de l'appareil, est presque invisible. La boutique propose aussi du sur-mesure. Le jour du tournage, le technicien installe une micro caméra dans un diffuseur d'huiles essentielles. Ce commerce a bien le droit de fabriquer et de vendre ce matériel de surveillance, mais certains clients l'utiliseraient de manière illégale, pour surveiller leurs proches à leur insu. Cette clientèle, qui est de plus en plus large, se tourne également vers un autre outil de surveillance, les logiciels espions. Ce sont généralement des applications mobiles qui permettent de géolocaliser un autre téléphone, d'écouter ses appels ou de lire ses messages. TF1 | Reportage A. Bourdarias, R. Le Cornec et P. Bouffard