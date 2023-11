Caméras embarquées : quand les automobilistes dénoncent les infractions

Des images de conduites dangereuses ont été filmées grâce à des caméras embarquées, pas depuis une voiture de police, mais par des particuliers. Les Anglais sont encouragés à filmer les infractions dont ils sont témoins, puis à les dénoncer. Dans le Surrey, région aisée du sud de Londres, Rick Scholey et son équipe ont reçu plus de 3 500 vidéos cette année. Après analyse, il peut envoyer un avertissement, verbaliser les conducteurs, ou même demander un retrait de permis. En trois ans, plus de 55 000 vidéos ont été soumises à la police par le public, mais certains sont réticents. Selon Rick Scholey, c'est un dispositif très efficace. En changeant le comportement des automobilistes, la police estime que 40% des accidents pourraient être évités. À Londres, Mike Van Erp, cycliste, s'est donné pour mission de dénoncer le plus d'infractions possible. Il affirme avoir dénoncé plus de 1 600 conducteurs en quatre ans. Comme lui, grâce aux caméras embarquées, ils sont de plus en plus nombreux en toute légalité, à jouer les justiciers de la route en Angleterre. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor