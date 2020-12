Camions bloqués sur l'autoroute M20 : des entreprises déjà à l'arrêt

Ce mardi 22 décembre 2020, environ 600 camions sont bloqués sur la M20. Cette autoroute britannique qui permet aux poids lourds de rejoindre la France via le port de Douvres. Parmi les routiers coincés, on a rencontré Yves. Ce Français sait désormais qu'il va pouvoir rentrer chez lui avec un test PCR négatif. En revanche, il ignore encore s'il doit laisser son camion sur place. Depuis ce matin, Yves n'avance pas d'un mètre. Dans sa remorque, des marchandises destinées à des entreprises françaises. Pour limiter les embouteillages sur l'autoroute, les Anglais ont transformé un aéroport désaffecté en un gigantesque parking. Près de 2 200 chauffeurs routiers y sont stationnés. En attendant le déblocage, pas de livraison de marchandises. Et forcément, cela commence à poser quelques problèmes chez nous. À Valenciennes par exemple, l'usine Toyota a suspendu sa production à cause d’une pénurie de pièces provenant du Royaume-Uni. Les salariés sont donc partis en vacances de Noël deux jours plus tôt que prévu.