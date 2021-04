Camions électriques : une alternative crédible au diesel ?

Pour ce géant européen des transports, la transition énergétique est déjà une réalité. Basé aux portes de Paris, il a converti une partie de sa flotte à l’électrique. “ça c’est le type de véhicule qu’on met en place en France et en Europe qui nous permet de solutionner les livraisons en ville. Ce véhicule fait 100 kilomètres d’autonomie, donc vous comprenez bien qu’on ne peut pas aller très loin. On a, à côté, des bornes de recharge rapide qui permettent de recharger en 40 - 45 minutes”, nous montre Tariel Chamerois, directeur développement durable chez DB Schenker France. Mais cela ne représente qu’une infime partie de tout son parc. Ici, on roule à 97% en diesel, impossible de faire de longue distance en électrique. Selon lui, l’offre n’est pas encore au rendez-vous. “Je pense que le challenge, il est, certes pour les transporteurs, mais il est surtout pour les constructeurs. La question, c’est la capacité de pouvoir construire à moindre coût et offrir au marché des véhicules alternatifs”. Actuellement, un poids lourd diesel coûte cinq fois moins cher qu’un électrique. Pourtant, en 2040, les camions diesel et essence seront interdits dans l’Hexagone, mais pas à la circulation. Les constructeurs se mettent donc en ordre de marche pour rendre leur offre plus écologique. Olivier Metzger, directeur des énergies alternatives chez Renault Trucks France, déclare : “On prévoit d’avoir 10% de revente en électrique à échéance 2025, 35% à échéance 2030. Et puis, du coup, en 2040, on serait quasiment à 100% en électrique”. En attendant, André Bastet, PDG de Sofrat-Betag à Ozoir-la-Ferrière, a décidé de prendre un peu d’avance. Ses camions roulent tous au diesel, mais d’ici la fin de l’année, plus de la moitié rouleront au biocarburant, plus propre. Un surcoût de 4% qu’il est prêt à assumer. “ça va nous apporter, dans le futur, certains appels d’offres de certains de nos clients, une valeur ajoutée par rapport à nos émissions de CO2 qu’on peut émettre des camions”, a-t-il précisé. Pour accompagner cette transition, l’État a promis d’aider le secteur, une enveloppe de sept milliards d’euros est ainsi prévue pour développer l’hydrogène.