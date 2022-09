Camions, matériel : un été éprouvant pour les pompiers

Au plus près des flammes, les hommes mènent le combat, les véhicules souffrent. Quelques-uns n’ont d’ailleurs pas résisté. Pour comprendre comment cet été n’a pas d’égal, suivons le capitaine Barthélémy. Il n’a jamais vu le parking aussi plein. Chaque jour cet été, il y avait dans nos forêts les pompiers en première ligne. Et dans un immense garage, il y a les travailleurs de l’ombre. On y priorise les petites pannes pour ne jamais se retrouver à court. Tous se projettent déjà sur la saison prochaine. L’enjeu, c’est de remettre en état l’ensemble du parc pour mars. Il n’y a pas de temps à perdre. Le rythme intense des dernières semaines n’est pas prêt de ralentir. Pour le Conseil départemental, qui finance les pompiers et leur matériel, il est encore trop tôt pour évaluer le coût de cet été. Mais il y a quelques semaines déjà, son président s’avouait préoccupé. Pour le 40 mécaniciens, chaque camion qui sort du garage est une victoire. Il faudrait juste qu’il n’y en ait plus qui rentrent. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, R. Roiné, S.Humblot