Campagne de vaccination contre le Covid-19 : comment vont s'organiser les collèges et les lycées ?

Dans la cantine du lycée Guillaume Apollinaire de Nice (Alpes-Maritimes), l'opération vaccination est lancée. Vingt lycéens ont sauté le pas ce jeudi après-midi. Comme dans un centre de vaccination classique, l'autorisation d'un seul parent suffit. Et avant l'injection, un entretien obligatoire est effectué avec le médecin. L'occasion pour certains adolescents de poser des questions et de se rassurer. Pour Sylvie Pénicaut, la proviseure, l'objectif est de sensibiliser les élèves à la vaccination pour que l'année se déroule le mieux possible. Mais ce jeudi, il ne s'agissait que d'une opération éphémère d'une journée. Dans toute la France, les modalités pour être vacciné seront différentes. Les élèves pourront l'être directement dans les écoles, dans un centre de vaccination ou dans des complexes sportifs à proximité de l'établissement. Ce sera le cas pour un collège de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Dans dix jours, l'opération débutera dans un gymnase. Pour rappel, la campagne de vaccination dans les collèges et les lycées sera déployée progressivement d'ici aux vacances de la Toussaint.