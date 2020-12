Campagne de vaccination : le coup de pression des maires

À Nice, la toute première vaccination a eu lieu ce lundi avec une semaine d'avance sur la date prévue. C'est le résultat de 48 heures de négociations avec le gouvernement. Près de 5 000 doses ont été reçus ce matin à l'aube. La précieuse cargaison a été livrée en urgence par taxi dans la nuit. Lors de l'injection de la première dose dans une Ehpad, Christian Estrosi applaudit fièrement car le maire de la ville a eu gain de cause. Et dans les communes qui n'ont pas encore les doses, les maires prennent les devants, quitte à aller totalement à l'encontre de la stratégie du gouvernement fondée sur la vaccination par le médecin généraliste. À Poissy dans les Yvelines, le maire Karl Olive prépare des centres pour effectuer les injections. Il est aussi à l'origine d'un appel d'élus locaux. Ces derniers veulent se faire vacciner pour donner l'exemple. Les maires ne sont pas les seuls à vouloir accélérer la campagne de vaccination. Pour certains scientifiques, on perd beaucoup trop de temps entre la consultation et l'injection des doses. Ils affirment que le choix des autorités ne convient pas. Un choix qui a été confirmé ce soir par le gouvernement. À ses yeux, cette stratégie vaccinale est la seule manière d'éviter le gaspillage de vaccins.