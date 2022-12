Campagne des restos : un espace dédié aux bébés

Le phénomène s'observe dans la file d'attente des Restos du cœur. On y trouve désormais beaucoup de jeunes enfants. Au Mée-sur-Seine, par exemple, les mères de famille isolées forment une grande partie des bénéficiaires. D'abord, la distribution alimentaire pour la semaine. En quelques mois, 15 % de plus se sont inscrits. Depuis quelques jours, un local dédié pour les enfants jusqu'à trois ans a été créé. On y récupère les nécessaires pour les bébés. Certaines mères n'ont pas de quoi acheter des couches pour leurs enfants. Xavery Mezie, une ancienne bénéficiaire des Restos qui gère ce centre. Elle est bénévole et connaît parfaitement l'état d'esprit de ces femmes. "Il y a des mamans qui, pour leurs enfants, ne lâchent rien. Elles n'abandonnent pas. Elles foncent tant qu'elles peuvent, tant qu'elles sont en vie, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour qu'elles puissent apporter quelque chose de meilleur à leurs enfants" a-t-elle déclaré. Ces mères vivent à l'hôtel ou dans des foyers d'hébergement. Dans ce centre de Seine-et-Marne, le local dédié aux mamans est devenu indispensable. Environ 40 % des bénéficiaires vivent avec moins de 500 euros mensuels. TF1 | Reportage B. Bellec, S. Deperrois