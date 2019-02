Campagne : quand le maire devient pompiste

L'inégalité d'accès à certains commerces de première nécessité se trouve parmi les doléances de nos concitoyens. C'est le cas pour les stations-service. En quarante ans, leur nombre a été divisé par quatre. Il n'en reste plus que 11 000 dans tout le pays. Dans certaines régions, il faut rouler plus d’une heure pour faire le plein. Des municipalités ont décidé de réagir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.