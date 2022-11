Campagnes d'Emmanuel Macron : que cherchent les enquêteurs ?

Les procédures avaient été tenues secrètes depuis le mois d'octobre. Deux informations judiciaires sont ouvertes : l'une pour des soupçons de tenue non conforme de comptes de campagne, l'autre pour suspicion de favoritisme. Pendant les campagnes présidentielles de 2017 et de 2022, plusieurs salariés du cabinet McKinsey s'étaient impliqués à titre personnel pour le candidat Macron. Selon nos informations, le Parquet National Financier veut savoir s'ils ont été correctement intégrés dans les comptes de campagne. Et si, depuis l'élection, ils ont pu être récompensés en marché public. Si l'instruction établit des responsabilités, sur le volet "comptes de campagne", toutes les personnes impliquées pourraient être poursuivies, y compris le candidat. En déplacement ce vendredi, le président de la République assure qu'il n'a rien à se reprocher. En tant que chef de l'État, Emmanuel Macron bénéficie d'une immunité présidentielle. Sur ce dossier, il ne peut donc être entendu ni par les juges ni par les enquêteurs jusqu'à la fin de son mandat. TF1 | Reportage M. Desmoulins