Camping-car : dans les coulisses de la plus grande usine d'Europe

Pour la famille Cazaux, c'est comme une deuxième maison. Cécile et son mari ont acheté ce camping-car l'année dernière 55 000 euros pour une option avec quatre couchages, un investissement pour des vacances plus autonomes. Depuis 2 ans, les ventes de camping-car explosent, un symbole de liberté et d'accès à des paysages sauvages. Mais avant de pouvoir transporter les Cazaux vers l'aventure, leur camping-car ressemblait à un simple châssis transformé dans la plus grande usine de construction d'Europe en Ardèche. Première étape, la pose du plancher. Et ce ne sont pas les murs qui vont suivre, mais les meubles, car ils sont trop imposants pour passer par la porte. "De mettre les meubles et tout ce qui est volumineux avant de mettre les murs, permet de les poser beaucoup plus facilement", dit Roger Clavaret, responsable de site de l'entreprise Trigano VDL à Tournon-sur-Rhône (Ardèche). Comme pour un véritable appartement, les meubles de la cuisine, de la salle de bain et du salon arrivent en kit et sont assemblés. Les matériaux sont surtout choisis pour leur légèreté. "Pour conduire un camping-car avec un permis voiture, il ne faut pas que ça dépasse 3,5 tonnes. Donc il faut des matériaux légers. Ensuite, en termes de fonctionnalité, il faut pouvoir rentrer de quoi manger, de quoi dormir, de quoi se laver. Bref comme à la maison, mais dans un appartement qui fait 12 m² au maximum", explique Roger Clavaret. Dernière étape, la pose des façades et des portes. Cette année, pour réduire la longueur du véhicule, la tendance est au lit pavillon qui descend du plafond. Il ne manque plus que les coussins, banquettes et matelas. L'usine produit 30 camping-cars par jour, le maximum de ses capacités. Partout en France, les concessions affichent six mois à un an de délai de livraison. Les modèles compacts et les vans aménagés, un peu moins chers, sont les plus demandés. Ces six derniers mois, une hausse record de 19 % des ventes a été enregistrée. Entre restriction sanitaire et envie d'évasion, les camping-cars règnent sur les routes cet été.