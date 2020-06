Camping-car : la star de l’été

Depuis le début de ce mois de juin, les ventes et les locations de camping-car connaissent majoritairement un engouement exceptionnel. Notre pays compte en effet 1,4 million d'adeptes de ce type de véhicule. En moyenne, l'achat d'un véhicule neuf coûte 40 000 euros. Mais, les prix peuvent s'envoler pour des produits haut de gamme, au confort luxueux. Un concessionnaire a constaté que la perspective des vacances en France a sans doute donné des idées. En cause, dès le 11 mai dernier, son activité est répartie sur les chapeaux de roues. En mai dernier, il a développé ses ventes de 30% par rapport au même mois de l'année 2019. La clientèle tend aussi à se rajeunir. Plus de la moitié des propriétaires a moins de 60 ans. Les locations de camping-car ont, elles aussi, bondi ces dernières semaines. On enregistre déjà 50% de réservations en plus par rapport à l'année dernière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.