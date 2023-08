Camping : la difficile cohabitation des vacanciers et des riverains

Juillet et août, Argelès-sur-Mer passe de 10 000 à 110 000 habitants, Comment les riverains s'adaptent à ce changement de situation ? Des conflits de voisinage et parfois des nuisances pour les habitants. Bruno, est l'un d'eux, il mène une retraite paisible toute l'année. Mais le 13 juillet dernier, un incendie s'est déclaré tout près de chez lui, causé par des vacanciers. Les flammes menaçaient sa maison. Pour lui aucun doute, ces incivilités sont liés à la surpopulation en période estivale. Les campings ne cessent de s'étendre, grâce au soutien de la mairie. En cinq ans, leur superficie a augmenté de 20 %. Le maire lui-même autorise les extensions. Les taxes de séjour rapportent 2 millions d'euros par an à la commune. Pour lui, cette somme vaut bien un petit effort des habitants. Pourtant, ces derniers ont les sentiments de n'en profiter qu'à moitié. Sur le front de mer, tous les commerces ou presque sont fermés après la saison touristique. Ce modèle économique ne concerne pas seulement Argelès-sur-Mer, mais tout le département. Chaque été, les Pyrénées-Orientales rassemblent un million et demi d'habitants, c'est trois fois plus qu'à l'année. TF1 | Reportage A. Cazabone, C. Arrigoni