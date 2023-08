Camping : se retrousser les manches pour payer moins cher !

La Côte d'Azur l'été, ses plages très fréquentées et ses centaines de camping. Rien que sur la presqu'île de Saint-Tropez, on en compte plus de 40. Nous avons l'embarras du choix pour nous installer. Pour planter une tente dans un camping, il faut compter près de 60 euros la nuit. Mais il existe des solutions pour payer moins cher. Dans un camping, c'est deux à trois fois moins cher qu'ailleurs, à condition d'y être adhérent. Il n'y a pas de salariés, ce sont les campeurs eux-mêmes qui s'occupent de tout, à commencer par l’accueil. C'est la condition pour rester au camping. Ce matin-là, c'est nettoyage des sanitaires pour les volontaires et dans la bonne humeur. Il n'y a pas de temps à perdre, nous sommes convoqués aux conseils des campeurs. En maitre de cérémonie, Jean-Pierre Lescot, délégué des campeurs pour la semaine, fait le point. Il doit surtout désigner son successeur et ce n'est pas toujours évident. Les candidats sont rares, il faut rappeler que les campeurs sont en vacances. Annick, une habituée du camping, arrive avec sa caravane. Elle peut compter sur son comité d’accueil, tous des campeurs. Plus de détails dans la vidéo en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, A. Ponsar, C. Aragona