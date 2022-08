Camping : un business en or

Les campings attirent de plus en plus de vacanciers. Rien qu'en 2022, les réservations ont bondi de 40%. Il y a de quoi attirer les investisseurs. Le groupe Capfun a racheté l'ancien camping municipal. Le premier changement a été de couvrir la pelouse de 220 mobil-homes neufs. C'est une méthode rentable que l'enseigne applique à ses 180 sites. En France, ces groupes, dirigés par des financiers, ne possèdent que 10% des campings. Pourtant, ils réalisent à eux seuls, plus de 50% du chiffre d'affaires total. Mais, ces rachats ne sont pas sans conséquences. Certains particuliers possèdent des mobil-homes à l'année et avec le changement de propriétaire, leurs charges augmentent. Dans le Nord, l'un d'eux témoigne sous couvert d'anonymat, pour ne pas se brouiller avec la direction. Il lui est impossible de renégocier son contrat. Une autre stratégie du groupe est de racheter des campings déjà haut de gamme, comme celui de Nathalie Pilleniere, gérante du Campilo. Indépendante, elle refuse de céder son quatre étoiles, car sa priorité, c'est le confort des clients. Des campings que les groupes sont prêts à racheter plusieurs millions d'euros, puisqu'ils prendront encore de la valeur pour les prochaines années. Le secteur est sur une croissance de 7% par an. TF1 | Reportage M. Debut, T. Copleux, G. Mathé