Camping : un propriétaire au grand coeur fait don de son établissement

C'est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à faire grandir le camping créé par ses parents en 1964. À 73 ans, Roger Pla continue de veiller sur le Brasilia. L'établissement familial est aujourd'hui classé cinq étoiles, estimé à 40 millions d'euros. Roger a treize ans lorsque son père, agriculteur, décide d'accueillir des campeurs sur ses parcelles en bord de mer. "C'est une vue aérienne en 1960. Des vignes sur trois hectares, une parcelle avec des artichauts. Les gens venaient passer des vacances à côté des artichauts et même faisaient des vendanges pour ceux qui étaient là en septembre", raconte-t-il. La clientèle, constituée au départ d'ouvriers et de mineurs du nord de la France, a bien changé depuis, et ses exigences aussi. "On est passé de la tente au mobile home, du mobile home au chalet. Aujourd'hui, je propose des hébergements avec quatre chambres et trois salles de bain ... Cette entreprise, c'est mon bébé, mes employés c'est ma famille", poursuit Roger Pla. Sans descendance ni frère et soeur pour transmettre ce patrimoine familial, il a été approché par des fonds de pension qui voulaient mettre la main sur son camping. "J'ai toujours dit que Le Brasilia n'est pas à vendre. L'entreprise ce n'est pas que de la restitution de dividendes aux actionnaires. C'est aussi notre responsabilité au niveau de notre personnel", dit-il. TF1 | Reportage J. Roux, O. Cresta