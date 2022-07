Campings évacués : le désarroi des vacanciers

Ils avaient à cœur de reprendre des vacances presque normales. Mais chaque panache de fumée dans le ciel rappelle à une famille de Melun que son ancien camping est maintenant détruit, et son séjour gâché. "On avait des projets, par exemple, visiter le zoo. On devait aussi grimper la dune du Pilat la nuit où on a été évacué", témoigne Gislaine Guimard, cliente évacuée du camping "Le Petit Nice" à La Teste-de-Buch. Elles essaient d'oublier la nuit de mardi à mercredi, où il a fallu abandonner à la hâte leur camping, comme des centaines de vacanciers, pour dormir dans des gymnases ou être hébergé chez des amis. Depuis, les clients n'ont pu revenir que quelques minutes pour récupérer un minimum d'affaires. "Nous, on a pris quand même pas mal de vêtements. On a laissé par contre tout ce qui est duvet, plage et la nourriture", poursuit Gislaine. Dans les cinq campings sinistrés, pas un seul mobile home, pas une seule affaire n'a été épargnée. Les premiers contacts ont déjà été pris avec les assurances. Les gérants promettent d'indemniser les 6 000 clients sinistrés. " Pour la profession, c'est important de laisser une belle image parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour léser les gens. Aujourd'hui, on n'a pas rempli notre mission d'accueil. Donc, effectivement, on est tous sur la même longueur d'onde, les cinq campings, et on va rembourser nos clients", affirme Stéphane Carella, copropriétaire du Pyla-Camping (Gironde). Rembourser les clients, mais aussi penser à la reconstruction. Dans les cinq campings brûlés, les dégâts se chiffrent en millions d'euros. TF1 | Reportage M. Desmoulins, F. Litzler, P. Lormant