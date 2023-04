Sécheresse : douches, arrosage... les astuces des campings pour économiser l'eau

C'est un réflexe en sortie de plage dont les vacanciers vont désormais devoir se passer : se rincer à l'eau claire. Dans le camping "Les Criques de Porteils", à Argelès-sur-Mer, économiser de l'eau est devenu une urgence. "On réalise une réelle économie. Entre 60 et 70% de la consommation totale d'eau est effectué par nos clients.", précise Laurent Raspaud, le gérant. Pour éviter que les compteurs ne gâchent de l'eau, Laurent a investi dans des minuteurs à chaque coin d'eau : 2 secondes d'eau pour les lavabos, 9 secondes pour les douches. "On l'a mis au minimum. Ça évite d'avoir un robinet qui n'est pas fermé, avec une eau qui va couler non-stop et une consommation qui va exploser", explique-t-il. Cet été, 30 000 vacanciers séjourneront dans ce camping. Ils ne seront pas les seuls à devoir faire des efforts. Pour faire face à une sécheresse inédite, tous les campings du département viennent d'adopter un plan d'urgence avec plusieurs mesures. Parmi elles, l'interdiction de nettoyer quoi que ce soit avec de l'eau, ni même d'arroser les plantes. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, A. Delabre