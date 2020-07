Campings, maison d'hôtes... ils s’organisent pour accueillir les premiers vacanciers

À trois jours des vacances, un constat s'impose. Cet été 2020 ne ressemblera à aucun autre. La fermeture des frontières et les craintes associées à l'épidémie de Covid-19 ont incité les Français à retarder leur réservation d'hébergement. Afin de prolonger la saison et pour compenser les pertes, des propriétaires d'établissements de plein air situés en Loire-Atlantique pourraient rester ouverts jusqu'en octobre. Reportage entre Pornic et Pornichet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.