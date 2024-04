Campus occupés, arrestations : le conflit israélo-palestinien met les universités américaines en ébullition

À New York, au milieu du campus, ils ont installé des tentes. Jour et nuit, ils entendent montrer leur soutien au peuple palestinien et exigent que l'université cesse tout lien avec des entreprises qui financent la guerre israélienne. Le mouvement dure depuis neuf jours, la police a déjà procédé à une centaine d'arrestations parmi les étudiants. Mais loin de s'arrêter, ils semblent toujours plus nombreux à manifester. Depuis, la prestigieuse université est en état de siège. Des dizaines de policiers, des barrières de sécurité, l'accès est très restreint. Columbia n'avait plus connu pareille agitation depuis les rassemblements contre la guerre du Viêtnam, en 1968. Parmi les manifestants, des étudiants, mais aussi d'anciens élèves et des enseignants. Face au risque de débordement, l'université a décidé de passer tous les cours en virtuel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, H. Massiot