Près de 170.000 personnes évacuées : le nord-ouest canadien déclare l'état d'urgence face aux incendies

Une ville déserte, sous un ciel rougi par les flammes. Les rares habitants encore présents à Fort Smith, au Canada, n'en reviennent pas. "Waouh, le ciel est tellement orange. On dirait qu'il fait nuit en plein jour", réagit une habitante en voyant la scène. Des milliers de personnes sont évacuées, comme nous le montrent des photos de l'armée canadienne. Dans le nord-ouest du pays, l'état d'urgence est déclaré depuis mardi soir. Plus de 13 millions d'hectares sont partis en fumée cette année, c'est l'équivalent de la superficie de la Grèce. Du jamais-vu au Canada. Pour venir à bout des flammes, 120 sapeurs-pompiers et sauveteurs français sont venus renforcer les secours canadiens, une première. Parmi eux, Julie, une jeune sapeur-pompier volontaire de la Vienne. Au total, trois semaines de mobilisation contre un feu d'une ampleur inédite. Sa mission est de protéger des flammes la route principale d'un village et des lignes de haute tension au nord du Québec.