Canada : des incendies historiques frappent le Québec

La pluie et le temps moins chaud, ce jeudi 8 juin 2023, apportent un peu de répit aux Montréalais. La qualité de l’air est revenue à un niveau presque normal. Mais ces derniers jours, la métropole était, elle aussi, envahie par les fumées. Ce matin, l’inquiétude demeure, car les premiers feux sont à moins de 100 kilomètres. Ces incendies embrument l’est du pays et tout le nord des États-Unis aussi. Plus de 500 000 hectares de forêt touchés rien qu’au Québec ces dernières semaines, c’est 2 000 fois plus que ces dix dernières années à la même période. Autant d'incendies si tôt dans la saison, une situation inédite. Il faut dire que Montréal et tout le Québec ont connu un printemps particulièrement brûlant, record de chaleur à la clé avec des journées à plus de 32°C. L’agglomération craint d’ailleurs des embrasements en pleine ville désormais. Des feux urbains contre lesquels les pompiers se préparent. La situation reste critique sur le front des incendies au Québec, une centaine de feux est encore considérée comme hors de contrôle. D’ailleurs la région va recevoir des renforts internationaux avec notamment l’arrivée dans l’après-midi d'une centaine de pompiers français. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon