Canada : des mégafeux toujours incontrôlables

Voici comment la fumée d'un mégafeu se propage en direction de la ville de Kelowna au Canada. Sur place, la visibilité est réduite et 30 000 habitants dans la région ont dû évacuer. Les hôtels de la ville sont réquisitionnés pour héberger ceux qui fuient les incendies. Dans un centre-ville déserté, certains veulent encore résister. Ils doivent être prêts à partir à tout moment. Sur ces images satellites en accéléré, on voit bien comment un incendie se transforme en quelques heures en un mégafeu hors de contrôle. Le Canada a connu près de 6 000 incendies cet été. Un millier sont toujours actifs notamment à l'ouest en Colombie-Britannique, mais aussi au nord aux portes de Yellowknife. L'intégralité des 20 000 habitants de cette ville est en cours d'évacuation. Une opération complexe et lente. Ici, l'aéroport fonctionne encore. L'armée y est mobilisée pour assurer le départ de ces familles. Elles vont devoir vivre à 1 800 kilomètres de là pour échapper aux mégafeux qui ravagent le pays. TF1 | Reportage B. Christal, I. Bornacin, E. Fourny