Canada : le combat du feu par les airs

Les traces noires laissées par les incendies sont partout. Plus de 90 000 hectares sont brûlés rien que sur un secteur. Ils effectuent donc une reconnaissance aérienne avant d'engager des forces sur le terrain. Une fois la zone d'intervention repérée, les militaires de la Sécurité civile se préparent. Il s'agit d'une expédition. Nos reporters se trouvent à 10 heures de route de Montréal. Par petits groupes, ils doivent embarquer dans des hélicoptères. Les pompiers canadiens utilisent très peu leurs camions. Leur mode de transport principal est l'hélicoptère. Certaines zones de feu sont très difficiles d'accès. Ils doivent ensuite marcher plusieurs centaines de mètres au milieu d'une tourbière. La progression est rendue difficile par le poids des matériels et le sol souvent calciné. Le travail peut commencer. Le même que dans les forêts françaises : traités les fumerolles, tout faire pour que le feu ne reprenne, une tâche considérable. Les pompiers québécois sont épuisés par des semaines de combats contre les incendies. Il y a tant d'incendies sur des zones si vastes et si reculées que les Canadiens choisissent parfois de les laisser brûler. Mais le risque demeure. Au nord du Québec, les incendies commencent à repartir. Les pompiers canadiens savent qu'ils seront mobilisés tout l'été. TF1 | Reportage A. Monnier, C. Souary