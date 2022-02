Canada : Ottawa, la capitale, toujours bloquée par des routiers anti-pass sanitaire

Arrivé depuis le premier jour de la contestation, Maurice vient de passer la treizième nuit dans son camion. Ce chauffeur routier se décrit comme un pacifiste et catholique, comme la majorité des manifestants. Ces derniers jours, ils sont rejoints par leurs femmes et leurs enfants. La police d'Ottawa affirme qu'il y a des enfants présents dans un car des 440 camions réunis sur place, rendant un éventuel délogement par la force quasi impossible. Beaucoup demandent une rencontre avec Premier ministre Justin Trudeau, mais le convoi de la liberté est un mouvement aux sensibilités multiples composées aussi de gens qui ne croient plus ce que dit l'exécutif et des gens qui veulent carrément renverser ce gouvernement. Le revers moins reluisant de la médaille est ces actes de malveillance et l'agression de riverains qui portaient les masques. Au total, 80 ont été recensées depuis une semaine, sans compter les bureaux aux alentours qui ont dû fermer, empêchant les habitants d'aller travailler. Certains sont excédés. Connue pour être la plus paisible capitale fédérale du Canada, Ottawa est devenue en quelques jours l'épicentre mondial d'une contestation qui s'étend au-delà des frontières du pays. Aux États-Unis, depuis hier, des groupes se multiplient sur Internet pour organiser un convoi qui partirait de la Californie la capitale Washington. T F1 | Reportage J. Corbillon, M. Derrien