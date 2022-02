Canada : Ottawa, une ville paralysée par les routiers anti-pass

Ils ont traversé par centaines la frontière américaine pour prendre la direction d'Ottawa. Depuis la semaine dernière, la capitale canadienne vit une contestation inédite au rythme des klaxons d'immenses poids lourds. Un mouvement nommé "Convoi de la liberté" qui réclame la fin de l'obligation vaccinale, nécessaire aux routiers pour se rendre aux États-Unis. Et ils sont déterminés. "Les gens devraient pouvoir faire leur propre choix de se faire vacciner ou non sans risquer de perdre leur emploi, leur maison ou leur revenu", lâche un camionneur. "Je suis prêt à mourir dans cette rue pour la liberté de mes enfants", dit un manifestant. Le mouvement a été rejoint par les anti-vaccins. La ville est paralysée. Le maire vient de déclarer l'état d'urgence. Et la police menace d'arrêter quiconque viendrait ravitailler les camionneurs, notamment en essence, stratégie d'usure. La nuit, la température chute à moins de 20 °C. Plusieurs routiers commencent à quitter Ottawa. Il ne reste que les irréductibles. Les routiers canadiens inspirent ailleurs. Aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, des centaines de véhicules ont bloqué la capitale Wellington. En France, aussi, plusieurs convois s'organisent pour rejoindre Paris. TF1 | Reportage I. Bornacin, D. Xainte