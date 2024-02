Canada : une tempête de neige historique

L'hiver frappe à la porte et ce n'est pas qu'une expression. Certes, les Canadiens sont habitués à une saison froide et blanche. Mais cette tempête est considérée comme historique. La Nouvelle-Écosse, dans l'est du pays, a battu des records. Il est tombé en moyenne plus de 150 cm de poudreuse, notamment sur l'île du Cap-Breton qui a déclaré l'état d'urgence. Des milliers d'habitants se retrouvent coincés chez eux, bloqués par un mur de neige, une montagne même pour certains. Il a neigé sans discontinuer de vendredi soir à lundi soir. Dans ces circonstances, déblayer prend des heures. Mille agents et 400 déneigeuses sont en action 24 heures sur 24. Les écoles et les services publics restent fermés ce mercredi 7 février, mais la neige a désormais cessé de tomber. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Poupon