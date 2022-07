Canadairs, camions : les pompiers sont-ils suffisamment équipés ?

Deux hélicoptères bombardiers d'eau, capables de larguer 4 000 litres en quelques secondes, devraient arriver en Gironde dès jeudi 21 juillet. Un renfort de poids pour les pompiers dans leur lutte acharnée contre les flammes. l’État va les louer à des sociétés privées. Cela veut-il dire qu'il n'a pas assez de moyens ? Dans les airs, la France dispose de 12 canadairs. Ils larguent 6 000 litres d'eau à chaque intervention. S'y ajoutent 7 dashs, des avions qui déversent du retardant pour limiter la progression du feu. Cependant, seule la moitié de ces engins ont pu être déployés en Gironde. Le reste est mobilisé sur les autres départs de feu dans l'Hexagone. Pour Christophe Govillot, pilote de canadair, il y a urgence à acquérir de nouveaux avions. Ce constat est partagé par le président de la République. Emmanuel Macron a réclamé ce mercredi la création d'une flotte européenne financée par les Etats membres. Plus d'avions, mais a-t-on assez de pompiers ? Ils ont été jusqu'à 2 000 en Gironde, venus de la France entière. Cette mobilisation exceptionnelle a vidé une partie des casernes françaises. Pourtant, elles ont aussi besoin d'effectif. Et pour cause, la carte retraçant les feux qui sévissent aujourd'hui en France nous montre que plus aucune région n'est épargnée. Il va falloir recruter du renfort et vite pour lutter contre des incendies de plus en plus ravageurs. Les pompiers disent avoir besoin de 60 000 recrues. Pour rappel, ils sont 251 000 aujourd'hui. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Silberman.