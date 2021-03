Canal de Suez débloqué : le porte-conteneurs remis à flot

Timide mais un sillage tout de même derrière la coque. L’Ever Given se déplace pour la première fois depuis une semaine, encadré et tracté par sa sa flottille d'escorte. Une fierté pour les Egyptiens, qui ont bataillé jour et nuit. Dans la soirée du dimanche et la nuit, grâce à une forte marée et une douzaine de puissants remorqueurs, la poupe, l’extrémité arrière a été ramenée vers le centre du canal. Elle a de nouveau glissé à la mi-journée, avant le dégagement complet du mastodonte de 220 000 tonnes. Le capitaine John Konrad précise : “L’équipe de sauvetage a fait un excellent travail. Vous savez, on a été dans une situation critique pendant que le bateau touchait les deux rives. Il y avait un vrai risque de rupture au centre de la coque. mais tout a changé quand ils ont pu libérer la poupe et la faire flotter”. Mardi dernier, le porte-conteneurs de 400 mètres s’était littéralement planté dans la rive Est du canal. Vent violent, erreur humaine ou technique ? Une enquête a été ouverte. Il a fallu l’intervention de pelleteuses, de dragues et le retrait de 30 000 m3 de déblais pour permettre l’opération. Fin du suspens ce lundi donc. Désormais, l’urgence est de désengorger les entrées Sud et Nord où 425 navires se sont agglutinés. Les autorités égyptiennes ont affirmé avoir perdu de dix à douze millions d’euros par jour de fermeture. À l’échelle du commerce maritime mondial, selon l’assureur Allianz, le préjudice quotidien aurait atteint 5 à 8,5 milliards d’euros.