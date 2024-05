Canal Seine-Nord Europe : le chantier de la démesure

Au beau milieu des champs, un pont sous lequel coulera en 2023 un canal. Le chantier est titanesque. Le canal est considéré comme le chantier du siècle dans la région, à l'instar de ce que fut le tunnel sous la Manche. Le but est de transférer des millions de camions sur l'autoroute aujourd'hui vers la voie d'eau. L'idée de la construction du Canal Seine-Nord Europe remonte aux années 90. Il s'agit alors de relier les grands ports du Nord, comme Amsterdam, Rotterdam, Anvers ou Dunkerque à la Seine, connectant ainsi l'Ile-de-France. Le canal du Nord existe bien mais il est devenu trop petit pour faire naviguer des barges XXL. Alors, le canal a vu le jour. Le projet prévoit la construction de 62 ponts qui vont permettre de passer d'une rive à l'autre sans difficulté. Sur un trajet long de 107 km, on trouvera aussi trois ponts suspendus dont l'un, long de 1,300 km, sera le plus grand du monde. Les bateaux passeront donc au-dessus d'une forêt et de deux autoroutes. Le canal devait coûter quatre milliards d'euros au départ, aujourd'hui, le coût estimé des travaux est de sept milliards d'euros, et peut-être plus d'ici son inauguration. Le financement provient essentiellement de l'Europe et de l'État. Mais quelles sont les conséquences pour la nature environnante ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Délobette