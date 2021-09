Canaries : comment expliquer le réveil du volcan Cumbre Vieja ?

En 2017, à trente kilomètres sous terre à La Palma, des micro-séismes sont enregistrés. Signe que le magma bouge. Ces petites secousses sont de moins en moins profondes. La montée du magma s'accélère le 11 septembre 2021. Les secousses sont enregistrées à douze kilomètres de la surface. En quelques jours, le magma passe de six puis à un kilomètre de profondeur le dimanche 19 septembre 2021, le jour de l'éruption. Le réveil de ce volcan n'a rien d'anormal. L'activité volcanique est cyclique. Comme l'explique Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l'Université Paris-Saclay, un volcan peut dormir ou être en activité, comme tout être vivant. Pendant cinquante, le volcan a fait une nuit de sommeil. C'est normal pour lui. En ce moment, il est à une journée de travail et il va se rendormir après. De la lave à mille degrés continue de couler sur La Palma. Elle couvre déjà plus de cent hectares sur l'île et progresse vers la côte. Les autorités redoutent désormais la rencontre imminente de la lave avec l'océan. Et pour cause, des gaz toxiques s'en échapperont.