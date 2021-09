Canaries : l’éruption attire les touristes

Tous les regards sont tournés dans la même direction. Que ce soit en famille, discrètement depuis la voiture, à tous les âges et de tous les styles... Il n'y en a que pour lui. Puis que tous les habitants menacés par le volcan ont été évacués, le spectacle est sans danger. Ce jeune couple français, en vacances sur l'île, n'arrive même pas à détourner les yeux. Comme beaucoup de monde, cette famille belge est venue exprès. "C'est la nature qui fait ce qu'elle veut, c'est merveilleux". "J'aimerais me rapprocher mais c'est interdit". "Je trouve ça un peu effrayant mais aussi très beau". On profite encore mieux du spectacle avec un énorme zoom. Les photographes bien équipés sont d'ailleurs venus nombreux. Mais il y a ceux à qui les photos ne suffisent pas. Ils ramènent de la cendre à la maison. La plupart de ces vulcano-touristes sont espagnols, venus des quatre coins du pays. Et tous n'attendent qu'une chose. La nuit est en train de tomber, il fera complètement noir, et c'est là qu'on pourra admirer toute la beauté de ce spectacle et aussi en mesurer toute la puissance. La nuit n'a jamais été aussi colorée. Et c'est à ce moment-là que les spectateurs sont les plus nombreux. L'éruption est belle, mais aussi furieuse, le volcan a détruit plus de 300 maisons.