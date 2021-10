Canaries : l’éruption sans fin

La situation est inquiétante sur l'île de la Palma aux Canaries. La lave avance plus puissante que jamais, une nature bouillante et destructrice que rien ne semble pouvoir arrêter. Elle avance à une vitesse élevée de 700 m/h dans un bruit terrifiant. À plus de 1 200°C, les blocs de lave qui sortent du cratère sont parfois haut comme des maisons de trois étages. Depuis trois semaines et sur les flancs ouest du volcan, la lave s'est écoulée jusqu'à atteindre l'océan en contrebas. Samedi, un bord du cône vers le nord s'est effondré, créant un nouveau passage vers la mer. Les secousses sismiques alors enregistrées sont annonciatrices d'une remontée de magma, qui inquiète les spécialistes. "Une situation qui se dégraderait franchement, c'est que la nouvelle arrivée de magma profonde ouvre de nouvelles fractures et permette au magma d'inonder et d'impacter de nouvelles zones. C'est ça le risque majeur", indique Patrick Allard, directeur de la recherche au CNRS Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.