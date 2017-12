Cancer de la prostate : comment en parler sans tabou ?

Le sujet est encore largement tabou. Ces cancers dits "masculins", de la prostate principalement, font plus de neuf mille morts par an. Pourtant, il existe un traitement efficace, mais il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Un collectif de médecins et de malades interpelle la ministre de la Santé pour une meilleure prise en charge médicale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.