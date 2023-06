Cancer : le nouvel espoir de l'intelligence artificielle

Depuis quelques mois, le Dr Benjamin Pradère, chirurgien Urologue à la clinique "La croix du Sud" en Haute-Garonne, et membre de l'Association Française d'Urologie (AFU), propose à ses patients un nouveau test de pistage du cancer de la vessie pour remplacer un examen assez désagréable, en effectuant des analyses sur de l'urine. Lorsque l'échantillon d'urine arrive dans le laboratoire de biologie de MEDIPATH, il est analysé par le médecin au microscope, mais aussi par un logiciel, deux à trois fois plus précis que l'œil humain. Voilà de quoi valider en toute confiance les résultats. L'objectif n'est pas de remplacer le médecin, mais de l'assister. Il a d'ailleurs fallu apprendre à la machine de reconnaître les cellules cancéreuses en lui fournissant des informations par milliers. Et justement, dans des grands tiroirs robotisés, sur plusieurs étages, une banque de données exceptionnelles, où sont soigneusement rangés des échantillons de tumeurs prélevés sur les patients de l'institut "Gustave Roussy" de Villejuif en Val-de-Marne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Bayle, J.Y. Mey, J.F. Drouillet