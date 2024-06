Candidats déclarés, alliances, personnalités... La campagne est lancée

C'est le jeu des sept familles en politique. Pour ces législatives, certaines se sont regroupées. Trois blocs se dégagent avec chacun ses candidats et sa stratégie. À gauche, le Nouveau Front populaire investit 548 candidats en métropole et joue la carte de l'unité, de l'ouverture aussi. En revanche, une partie de la gauche veut écarter la carte Jean-Luc Mélenchon, pas candidat et trop clivant pour devenir Premier ministre. Le camp présidentiel se rassemble autour de 489 candidats dans une quarantaine de circonscriptions pour favoriser un candidat sortant face au RN. Vingt-quatre ministres seront aussi sur la ligne de départ, c'est plus qu'en 2022. Parmi eux, Gabriel Attal ou le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. De son côté, le Rassemblement national disposera de plus de 500 candidats, et il pioche la carte Eric Ciotti. Avec lui, au moins 62 LR seront soutenus par le RN. Les Républicains, une famille coupée en deux, et donc deux communiqués publiés hier soir avec le même logo, l'un signé Eric Ciotti, l'autre par la direction provisoire qui investit de son côté 400 candidats. Alors quelle conséquence aura ce jeu des familles politiques sur le vote des Français ? "La dernière enquête Ifop/LCI donne 62 % de participation, c'est 15 points de plus que la participation aux dernières élections législatives de 2022. La configuration la plus fréquente était des duels au second tour. Sans doute là, il y aura énormément de triangulaire, voire quelque quadrangulaire", prévient Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop Opinion. Depuis l'annonce de la dissolution, plus de 400 000 procurations ont déjà été enregistrées. TF1 | Reportage L. Attal, A. Mouchard, L. Zajdela